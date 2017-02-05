Лавров: РФ готова пройти свою часть пути восстановления диалога с США

Москва готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с Вашингтоном, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Как заявил министр в интервью австрийскому журналу «Профиль», власти РФ внимательно следят за высказываниями нового президента США Дональда Трампа о России и положительно оценивают заявленную им позицию о необходимости выстраивания нормального диалога между двумя странами.

«Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне», — приводит ТАСС заявление главы российской дипломатии.

Он также подчеркнул, что власти РФ всегда были готовы сотрудничать с Вашингтоном на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.