Трамп не знает, как у него сложатся отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией лучше поладить чем не поладить
Президент США Дональд Трамп не знает, как у него сложатся отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Фокс ньюс.
«Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею», – цитирует его ТАСС.
При этом, на вопрос, по-прежнему ли Трамп уважает Путина, глава Белого дома заметил, что с Россией лучше поладить, чем не поладить.
И добавил, что, если Москва поможет Вашингтону в борьбе с ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ), то это будет очень хорошо.