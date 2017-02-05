Трамп не знает, как у него сложатся отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп не знает, как у него сложатся отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Фокс ньюс.

«Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею», – цитирует его ТАСС.

При этом, на вопрос, по-прежнему ли Трамп уважает Путина, глава Белого дома заметил, что с Россией лучше поладить, чем не поладить.

И добавил, что, если Москва поможет Вашингтону в борьбе с ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ), то это будет очень хорошо.