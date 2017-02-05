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Трамп и Порошенко договорились о полном прекращении боев в Донбассе

Президенты США и Украины провели телефонные переговоры

ТАСС/Валентин Спринчак

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. В ходе разговора речь шла, в частности, о ситуации в Донбассе. Итогом беседы стало достигнутое согласие о необходимости полного прекращения вооруженных действий на юго-востоке Украины.

В ходе разговора Трамп и Порошенко выразили тревогу в связи с обострившейся остановкой в районе Авдеевки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», — говорится в сообщении.

Цеголко также рассказал, что Порошенко выразил благодарность Трампу за поддержку суверенитета и целостности Украины. Он высказал предложение развивать диалог с новым руководством США, в частности, укреплять экономическое сотрудничество в целях создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния для граждан обоих государств.

Во время разговора стороны обсудили и предстоящий визит Порошенко в США, для подготовки которого в Вашингтон будет направлен министр иностранных дел Украины.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Трамп и Порошенко договорились о полном прекращении боев в Донбассе

Трамп и Порошенко договорились о полном прекращении боев в Донбассе Президенты США и Украины провели телефонные переговоры

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