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В выходные Трамп созвонится с Порошенко и Столтенбергом

Пресс-служба Белого дома огласила планы президента США по телефонным переговорам в субботу и воскресенье

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Американский лидер Дональд Трамп собирается в эти выходные провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко, главой итальянского правительства Паоло Джентилиони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ее сообщении говорится, что телефонные беседы с Порошенко, Джентилиони и Столтенбергом у президента США запланированы на субботу, 4 февраля, а разговор с Инглишем — на воскресенье. При этом темы, которые будут обсуждаться, не разглашаются.

С 20 января, когда состоялась церемония вступления Трампа в должность президента США, он успел провести целый ряд телефонных бесед с мировыми лидерами, включая своего российского коллегу Владимира Путина.

Как сообщали «Известия», сам Трамп назвал худшим из этих разговоров свой звонок премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу: предполагалось, что он продлится около часа, но американский лидер бросил трубку на 25-й минуте.

Предположительно причиной этого стали разногласия между двумя политиками относительно миграционной политики Трампа — президент США обвинил Австралию в попытках экспортировать «новых бостонских террористов». Кроме того, он заявил собеседнику, что подписанное при его предшественнике Бараке Обаме соглашение о переселении беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру в США является «худшим за все время».

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

В выходные Трамп созвонится с Порошенко и Столтенбергом

В выходные Трамп созвонится с Порошенко и СтолтенбергомПресс-служба Белого дома огласила планы президента США по телефонным переговорам в субботу и воскресенье

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