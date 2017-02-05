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Воскресенье,
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Иран выдаст визы борцам США после приостановки действия указа Трампа

Об этом сообщил официальный представитель МИД ИРИ

Власти Ирана приняли решение выдать визы американским спортсменам, которые планируют участвовать в чемпионате Кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в городе Керманшах 16–17 февраля. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Бахрам Гасеми.

Ранее комитет внешнеполитического ведомства Ирана выступил против выдачи разрешений на въезд для борцов из США в связи с проводимой Вашингтоном иммиграционной политикой.

«С учетом приостановки реализации указа президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в США граждан Ирана и на основании просьб руководства международной и иранской федерации борьбы власти ИРИ согласились выдать визы американской команде для ее участия в соревнованиях в Керманшахе», — приводит ТАСС заявление представителя МИД Ирана.

27 января президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, ужесточающих миграционную политику Вашингтона. В частности, был введен трехмесячный запрет на въезд в страну граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Накануне федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на исполнение положений этого документа.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Иран выдаст визы борцам США после приостановки действия указа Трампа

Об этом сообщил официальный представитель МИД ИРИ

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