Иран выдаст визы борцам США после приостановки действия указа Трампа

Власти Ирана приняли решение выдать визы американским спортсменам, которые планируют участвовать в чемпионате Кубка мира по вольной борьбе, который должен пройти в городе Керманшах 16–17 февраля. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Бахрам Гасеми.

Ранее комитет внешнеполитического ведомства Ирана выступил против выдачи разрешений на въезд для борцов из США в связи с проводимой Вашингтоном иммиграционной политикой.

«С учетом приостановки реализации указа президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в США граждан Ирана и на основании просьб руководства международной и иранской федерации борьбы власти ИРИ согласились выдать визы американской команде для ее участия в соревнованиях в Керманшахе», — приводит ТАСС заявление представителя МИД Ирана.

27 января президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, ужесточающих миграционную политику Вашингтона. В частности, был введен трехмесячный запрет на въезд в страну граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Накануне федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на исполнение положений этого документа.