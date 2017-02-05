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Вертолет эвакуирует пострадавших в ДТП в новой Москве

Люди пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса

Пострадавших с места ДТП в новой Москве эвакуируют на вертолете Московского авиационного центра. При столкновении грузовика с пассажирским автобусом пострадали три человека, информирует ГИБДД, а по данным авиацентра в аварии пострадали пять человек.

ДТП, по данным представителя авиацентра, произошло в селе Былово недалеко от Красной Пахры.

Двоих из пострадавших в аварии клиническую больницу имени Боткина эвакуирует санитарный вертолет, сообщает «РИА Новости».

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Вертолет эвакуирует пострадавших в ДТП в новой Москве

Люди пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса

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