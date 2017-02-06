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Понедельник,
6 февраля
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В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей

Ведомство проводит масштабную структурную реформу

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

МЧС России проводит серьезную реформу — ведомство упраздняет региональные центры и переходит на трехуровневую систему управления и финансирования. Это делается в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. План рассчитан до 2020 года и утвержден президентом РФ. За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей. Помимо этого будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а в первом полугодии 2017 года реорганизуют 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

В распоряжении «Известий» оказался документ, по которому видно, что трехуровневая система управления и финансирования предполагает вертикаль управления федерального (министерство), регионального (субъект) и местного (пожарно-спасательный гарнизон) уровней. Из новой схемы исключается одно управленческое звено — региональные центры. Такая система управления уже реализована рядом ведомств и подтвердила свою эффективность, тем более в существующих социально-экономических условиях.

Именно этим нововведением и был вызван указ президента о кадровых изменениях в руководящем составе ведомства, подписанный на минувшей неделе. Руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

В соответствии с указом президента РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, утверждена предельная штатная численность МЧС России — 288 565 человек. Масштабный проект по совершенствованию структуры министерства будет реализован в течение трех лет. По мнению экспертов Центра стратегических исследований МЧС России, выполнение плана позволит существенно повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения.

Сейчас вместо восьми существовавших ранее центров стало четыре. В состав Центрального регионального центра вошли приволжские регионы, в состав Сибирского — регионы Урала и Дальнего Востока, к Южному региональному центру МЧС присоединяется Северо-Кавказский региональный центр. Кроме того, главные управления по Севастополю и Крыму уже присоединены к Южному региональному центру.

Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры, а также их центры управления в кризисных ситуациях ликвидируются как юридические лица. Идет процесс передачи управленческих функций, который должен быть завершен в I квартале этого года. При этом все оперативные и реагирующие подразделения ведомства остаются в прежних местах дислокации и несут службу.

Высвобождающиеся при этом военнослужащие, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал будут направлены на усиление реагирующих подразделений.

— Они будут направлены на создание и усиление аэромобильных подразделений и усиление дежурных подразделений федеральной противопожарной службы и спасательных воинских формирований МЧС России, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Что же касается освобожденных от должностей руководителей региональных центров, то с каждым из них состоятся беседы и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС России. Личный состав реорганизуемых центров также будет трудоустроен — планируется обратиться за помощью в другие федеральные органы исполнительной власти.

В 2017 году в МЧС России должен быть реализован еще ряд проектов. Планируется завершить создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске на базе Сибирского авиационно-спасательного центра. Его дооснастят самолетами Ил-76 (с водосливным авиационным прибором), самолетами БЕ-200ЧС и усиленной авиаэскадрильей Ми-26, Ми-8 с водосливными устройствами для защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Одной из задач центра также будет и реализация программы ООН «Глобальный радиус» для прикрытия Азиатско-Тихоокеанского региона силами Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, который в сентябре 2016 года был аттестован по международной методике INSARAG. По результатам функционирования этого авиационно-спасательного центра в 2018 году будут подготовлены предложения по созданию таких же подразделений в других федеральных округах.

В первом полугодии 2017 года завершается реорганизация 65 региональных специализированных пожарно-спасательных подразделений ФПС в аэромобильные группировки в составе пожарно-спасательных гарнизонов. Это позволит обеспечить мобильность и оперативность реагирования на бедствия разного характера — перебрасывать подразделения в другие регионы для ликвидации крупномасштабных ЧП природного характера и защиты населенных пунктов, социально значимых объектов от крупных природных пожаров.

Для повышения качества подготовки специалистов в области пожарной безопасности предстоит развивать Ивановскую пожарно-спасательную академию Государственной противопожарной службы МЧС России, которой будет передано выполнение госзадания Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Учебные центры федеральной противопожарной службы и производственно-технологические центры МЧС России предстоит реорганизовать в автономные учреждения, сократив их количество.

Глава МЧС России Владимир Пучков в рамках продолжающихся преобразований представил на заседании правительства страны законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, устанавливается статус руководителей подразделений ФПС ГПС, которые по должности одновременно являются главными государственными инспекторами территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору.

Как отмечают в ведомстве, происходящие реформы в системе МЧС России — безусловно, процесс болезненный, требующий выдержки, грамотных и выверенных решений, о результате которых лучше всего говорят факты и цифры. В течение последних лет наблюдается снижение количества происшествий и погибших. Только по итогам 2016 года почти на 5% уменьшилось количество техногенных пожаров, более чем на 7% снизилась гибель людей на них, количество происшествий на водных объектах уменьшилось более чем на 3%.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей

В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателейВедомство проводит масштабную структурную реформу

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