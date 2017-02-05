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ВВС Турции уничтожили в Сирии главаря боевиков

Авиаудар был нанесен 3 февраля, ликвидированы 32 террориста

Военно-воздушные силы Турции уничтожили в Сирии главаря боевиков ИГ (запрещена в РФ). Авиаудар был нанесен по сирийскому городу Эль-Баб, всего были ликвидированы 32 террориста.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что информация о ликвидации главаря террористов подтверждается радиоперехватами переговоров боевиков. Абу-Халид Урдуни был так называемым губернатором ИГ  в Эль-Бабе.

Военную операцию «Щит Евфрата» на территории Сирии армия Турции проводит с 24 августа прошлого года.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

ВВС Турции уничтожили в Сирии главаря боевиков

Авиаудар был нанесен 3 февраля, ликвидированы 32 террориста

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