Четыре человека пострадали в ДТП под Воронежем

Утром в воскресенье под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и комбинированная дорожная машина (КДМ). В ДТП пострадали водитель автобуса и три его пассажира, рассказали в главке МВД по Воронежской области.

Автобус Neoplan столкнулся с КДМ около 10.00 на 477-м км автодороги М-4 «Дон». На месте аварии работали сотрудники МЧС, ДПС и медики скорой помощи. Виновник и обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии разной тяжести.