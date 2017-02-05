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Четыре человека пострадали в ДТП под Воронежем

Пассажирский автобус столкнулся с комбинированной дорожной машиной

Утром в воскресенье под Воронежем столкнулись пассажирский автобус и комбинированная дорожная машина (КДМ). В ДТП пострадали водитель автобуса и три его пассажира, рассказали в главке МВД по Воронежской области.

Автобус Neoplan столкнулся с КДМ около 10.00 на 477-м км автодороги М-4 «Дон». На месте аварии работали сотрудники МЧС, ДПС и медики скорой помощи. Виновник и обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии разной тяжести.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Четыре человека пострадали в ДТП под Воронежем

Пассажирский автобус столкнулся с комбинированной дорожной машиной

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