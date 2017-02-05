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Лыжники Ретивых и Парфенов заняли первое место на этапе Кубка мира

Турнир прошел в южнокорейском Пхенчхане

Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов завоевали первенство в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане.

Спортсмены продемонстрировали в финале время 19 минут 34,1 секунды. На втором месте находится команда Франции, а третье место досталось другой российской сборной в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова.

Этап Кубка мира в Пхенчхане является тестовым турниром перед Олимпийскими играми 2018 года.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Лыжники Ретивых и Парфенов заняли первое место на этапе Кубка мира

Турнир прошел в южнокорейском Пхенчхане

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