Лыжники Ретивых и Парфенов заняли первое место на этапе Кубка мира

Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов завоевали первенство в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане.

Спортсмены продемонстрировали в финале время 19 минут 34,1 секунды. На втором месте находится команда Франции, а третье место досталось другой российской сборной в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова.

Этап Кубка мира в Пхенчхане является тестовым турниром перед Олимпийскими играми 2018 года.