Тело семилетней девочки со следами собачьих зубов обнаружено на Урале

Тело семилетней девочки со следами, предположительно, зубов собак и когтей, обнаружили на детской площадке в селе Пальмино Таборинского района Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса РФ, цитирует URA.RU Александра Шульгу, старшего помощника руководителя СК РФ по Свердловской области.

Тело погибшей девочки обнаружили школьники, возвращавшиеся из Дома культуры домой. Дети сообщили об обнаружении тела девочки преподавателю, она занесла девочку в помещение, а прибывший медик констатировал смерть ребенка.

В минувший четверг собаки загрызли в Москве пожилую женщину.