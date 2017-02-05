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На Урале установлены хозяева собак, напавших на девочку

Трагедия произошла в деревне Пальмино Свердловской области, возбуждено дело

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Хозяева двух собак, напавших на девочку в деревне Пальмино на Урале, установлены. Прокуратура Свердловской области информирует, что собаки напали на семилетнюю девочку около местного Дома культуры. Собаки укусили девочку в область шеи, от полученных ран она умерла.

Тело девочки со следами когтей и зубов собак обнаружили на детской площадке. СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят опрос хозяев собак, проводятся следственные действия.

Тело ребенка отправлено на экспертизу, которая точно установит причину смерти. Перед трагедией девочка осталась на попечение бабушки, так как мама ребенка находится в больнице. 

На этой неделе на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве от укусов собак погибла пожилая женщина. Собак выпустил из вольера охранник, не убедившийся в отсутствии посторонних.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

На Урале установлены хозяева собак, напавших на девочку

На Урале установлены хозяева собак, напавших на девочкуТрагедия произошла в деревне Пальмино Свердловской области, возбуждено дело

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