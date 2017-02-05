Лавров назвал причину введения Россией продэмбарго

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела продэмбарго в качестве зеркальной меры в ответ на антироссийские санкции Евросоюза. Об этом говорится в интервью министра австрийскому журналу «Профиль».



Он также отметил, что европейские сельхозпроизводители могли бы воспользоваться условиями недобросовестной конкуренции и извлечь выгоду на российском рынке.

«Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы для финансирования сельского хозяйства... Мы должны были сбалансировать ситуацию», — приводит «Лента.Ру» слова главы российской дипломатии.

Он также отметил, что санкции инициировала не Россия и не властям страны предстоит решать, когда их следует снять.

Страны ЕС и США начали вводить антироссийские санкции в 2014 году, связывая их с вхождением Крыма в состав РФ и конфликтом в Донбассе.