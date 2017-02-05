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Лавров назвал причину введения Россией продэмбарго

Министр иностранных дел РФ пояснил, что ограничения потребовались для того, чтобы сбалансировать ситуацию на российском рынке после введения антироссийских санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела продэмбарго в качестве зеркальной меры в ответ на антироссийские санкции Евросоюза. Об этом говорится в интервью министра австрийскому журналу «Профиль».

Он также отметил, что европейские сельхозпроизводители могли бы воспользоваться условиями недобросовестной конкуренции и извлечь выгоду на российском рынке.

«Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы для финансирования сельского хозяйства... Мы должны были сбалансировать ситуацию», — приводит «Лента.Ру» слова главы российской дипломатии.

Он также отметил, что санкции инициировала не Россия и не властям страны предстоит решать, когда их следует снять.

Страны ЕС и США начали вводить антироссийские санкции в 2014 году, связывая их с вхождением Крыма в состав РФ и конфликтом в Донбассе.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Лавров назвал причину введения Россией продэмбарго

Министр иностранных дел РФ пояснил, что ограничения потребовались для того, чтобы сбалансировать ситуацию на российском рынке после введения антироссийских санкций

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