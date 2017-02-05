Иномарка сбила беременную женщину на тротуаре в Ростове-на-Дону

Иномарка в Ростове-на-Дону сбила беременную женщину и ее супруга, стоявших на тротуаре. ДТП произошло на проспекте Нагибина. Женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, госпитализирована.

По предварительным данным, Honda Accord проезжала мимо на высокой скорости, когда иномарку вынесло на тротуар, сообщает Life.

Первую помощь пострадавшей женщине и ее супругу оказали очевидцы ДТП, они и вызвали скорую, отмечает «Федеральное агентство новостей». 21-летняя женщина доставлена в Городскую больницу скорой медицинской помощи №2. Сообщается, что у пострадавшей диагностированы переломы и черепно-мозговая травма.

Водитель рассказал сотрудникам ДПС, что не справился с управлением автомобилем на высокой скорости.