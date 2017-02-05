Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Ле Пен будет лишать гражданства Франции лиц, угрожающих безопасности

Такое предвыборное обещание дала лидер «Национального фронта»

Фото: TASS/Zuma/Panoramic

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала, что будет лишать французского гражданства лиц, несущих угрозу безопасности страны и имеющих второе гражданство.

Лидер партии «Национальный фронт» обнародовала в субботу свою предвыборную программу. Политик намерена, в частности, запретить организации, связанные с исламскими фундаменталистами, и усилить ресурсы внешней и внутренней разведки.

«Лица с двойным гражданством с меткой fiche S (несущие угрозу безопасности) будут лишены своего французского гражданства… и они будут возвращены в свои страны», — заявила Ле Пен в ходе выступления в Лионе.

Читайте также:

Опрос назвал лидера президентской гонки во Франции

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Ле Пен будет лишать гражданства Франции лиц, угрожающих безопасности

Ле Пен будет лишать гражданства Франции лиц, угрожающих безопасностиТакое предвыборное обещание дала лидер «Национального фронта»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке