Ле Пен будет лишать гражданства Франции лиц, угрожающих безопасности

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала, что будет лишать французского гражданства лиц, несущих угрозу безопасности страны и имеющих второе гражданство.

Лидер партии «Национальный фронт» обнародовала в субботу свою предвыборную программу. Политик намерена, в частности, запретить организации, связанные с исламскими фундаменталистами, и усилить ресурсы внешней и внутренней разведки.

«Лица с двойным гражданством с меткой fiche S (несущие угрозу безопасности) будут лишены своего французского гражданства… и они будут возвращены в свои страны», — заявила Ле Пен в ходе выступления в Лионе.