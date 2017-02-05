Белый дом уверен в законности иммиграционного указа Трампа

Белый дом уверен в законности иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

«Мы уверены, что президент действовал в рамках своих полномочий», — цитирует его «РИА Новости».

Более того, он добавил, что действия Трампа четко соответствуют основному закону США и имеют юридические основания.

Также, по его словам, все страны, чьи граждане попали под ограничения на въезд в США, вызывали опасения и при предыдущей администрации Белого дома.

Ранее федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле на время отменил действие указа об ограничении въезда в США, принятого Трампом. Апелляция администрации президента не была удовлетворена судом.

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