Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Белый дом уверен в законности иммиграционного указа Трампа

Вице-президент Майкл Пенс считает, что действия главы государства соответствуют конституции

Белый дом уверен в законности иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

«Мы уверены, что президент действовал в рамках своих полномочий», — цитирует его «РИА Новости».

Более того, он добавил, что действия Трампа четко соответствуют основному закону США и имеют юридические основания.

Также, по его словам, все страны, чьи граждане попали под ограничения на въезд в США, вызывали опасения и при предыдущей администрации Белого дома.

Ранее федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле на время отменил действие указа об ограничении въезда в США, принятого Трампом. Апелляция администрации президента не была удовлетворена судом.

Читайте также: Апелляционный суд в США отклонил запрос минюста страны

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Белый дом уверен в законности иммиграционного указа Трампа

Вице-президент Майкл Пенс считает, что действия главы государства соответствуют конституции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке