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Апелляционный суд в США отклонил запрос минюста страны

Ведомство требовало отменить судебное решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

Американский апелляционный суд отклонил запрос министерства юстиции США об отмене решения суда, вынесенного федеральным судьей в Сиэтле, приостанавливающего иммиграционный указ президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Рейтер».

В тексте апелляции министерства юстиции США отмечалось, что решение суда в Сиэтле, причиняет непосредственный вред обществу. Согласно распоряжению апелляционного суда, истец может подать ответ на возражения ответчика по иску не позже понедельника.

Федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле вечером в пятницу предписал администрации США частично остановить исполнение указа Дональда Трампа по всей стране. Указом президента США, вызвавшем бурную реакцию американского и мирового сообщества, был приостановлен прием беженцев на 120 дней, запрещен прием беженцев из Сирии и приостановлен въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Апелляционный суд в США отклонил запрос минюста страны

Ведомство требовало отменить судебное решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

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