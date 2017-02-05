СМИ: Полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни

Полиция Австрии отпустила под подписку о невыезде 20 из 22 задержанных выходцев из Чечни.

Об этом заявило Австрийское агентство печати.

Против всех задержанных возбуждено дело по подозрению в участии в преступной группировке, сообщает ТАСС.

Известно, что только двое остаются под арестом за нарушение миграционного законодательства страны. 16 выходцев из Чечни обладали правом убежища в Австрии, четверо его просили.

Ранее сообщалось, что 22 чеченца были задержаны в Вене по подозрению в преступной деятельности. При них были обнаружены два пистолета и автомат. Полиция считает, что это были криминальные разборки.

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