СМИ: Полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни

Еще двое остаются под арестом за нарушение миграционного законодательства
Полиция Австрии отпустила под подписку о невыезде 20 из 22 задержанных выходцев из Чечни.
Об этом заявило Австрийское агентство печати.
Против всех задержанных возбуждено дело по подозрению в участии в преступной группировке, сообщает ТАСС.
Известно, что только двое остаются под арестом за нарушение миграционного законодательства страны. 16 выходцев из Чечни обладали правом убежища в Австрии, четверо его просили.
Ранее сообщалось, что 22 чеченца были задержаны в Вене по подозрению в преступной деятельности. При них были обнаружены два пистолета и автомат. Полиция считает, что это были криминальные разборки.
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