Задержанные в Вене вооруженные чеченцы оказались беженцами

Министерство внутренних дел Австрии сообщает, что из 22 задержанных в Вене выходцев из Чечни подавляющее большинство — 16 человек — уже заручились правом на получение статуса беженца в стране, а еще четверо в настоящее время находятся в процессе, передает Reuters со ссылкой на источник в ведомстве.

Кроме того, двоим задержанным чеченцам австрийские власти уже отказали в предоставлении статуса беженцев.

«Нельзя, чтобы просители убежища и лица, которым предоставлено право на убежище, которые находятся в Австрии в поисках защиты или уже получили такую возможность, нарушали законы гостеприимства и становились угрозой для населения», — возмутился глава министерства внутренних дел Вольфганг Соботка.

По его словам, возглавляемое им ведомство приложит все усилия для того, чтобы «преступники не злоупотребляли правом на убежище». Кроме того, по словам Соботки, МВД обеспечит повышение эффективности процедуры депортации лиц, получивших отказ в предоставлении статуса беженца.

Как сообщали «Известия», 4 февраля правоохранительные органы Австрии задержали в Флорисдорфе (район столицы страны Вены) 22 приезжих из Чечни, у которых при себе имелось оружие. Задержанные были допрошены сотрудниками криминальной полиции.

По словам представителя управления венской полиции Томаса Кайблингера, рабочая версия следствия сводится к криминальным разборкам между чеченцами, а не к террористической угрозе.

С жалобой на выходцев из Чечни в полицию обратились жители Вены, проинформировав правоохранительные органы о примерно трех десятков подозрительных лиц, собравшихся на берегу Дуная в черте города. К месту событий было направлено три полицейских наряда. По прибытии подозреваемые вступили с силовиками в «нелепый разговор», явно имевший целью тянуть время. Они заявили, что просто прогуливаются по берегу реки после свадьбы, на которой присутствовали. Однако один из сотрудников полиции заметил рядом выброшенный в снег пистолет, оружие оказалось заряженным.

После этого было вызвано подкрепление в виде спецподразделения «Вега» и кинологов с собаками. В ходе обыска у задержанных обнаружили автомат и боеприпасы. Кроме того, полицейские установили личности всех 22 человек, находившихся на месте происшествия. В настоящее время они продолжают оставаться под арестом.