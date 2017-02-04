Посольство РФ в Вене прокомментировало задержание уроженцев Чечни

Посольство РФ в Вене не получало запросов от властей Австрии в связи с задержанием в столице республики группы выходцев из Чечни. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Вене Булат Хайдаров.



«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», — цитирует ТАСС представителя дипведомства. Он также подчеркнул, что дипмиссия следит за развитием ситуации.

22 уроженца Чеченской Республики были задержаны в Вене накануне, сотрудники полиции также изъяли у группы огнестрельное оружие и большое число боеприпасов. Сейчас проводятся допросы задержанных.