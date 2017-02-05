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СМИ: собаки, загрызшие ребенка на Урале, были натасканы на дичь

Хозяева животных выпускали их гулять без намордников и не реагировали на жалобы односельчан

Собаки, загрызшие ребенка на Урале, были натасканы на дичь.

Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

«В ходе опроса жителей деревни выяснилось, что ранее эти животные нападали на более мелких сородичей, были факты, когда они загрызали других животных», — цитирует ТАСС сообщение.

Она добавила, что хозяева собак выпускали их гулять без намордников и не реагировали на жалобы односельчан.

Сейчас хозяева животных задержаны, а сами собаки усыплены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

СМИ: собаки, загрызшие ребенка на Урале, были натасканы на дичь

Хозяева животных выпускали их гулять без намордников и не реагировали на жалобы односельчан

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