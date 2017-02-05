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ДНР: Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о переброске сил в Донбасс

Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении, перебрасывая к Донецку свежие силы и тяжелое вооружение.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки», – цитирует его «РИА Новости».

По словам Басурина, украинские силовики перебросили в Донбасс восемь ракетных тактических комплексов «Точка-У», подразделения Нацгвардии с крымского направления и 92-й бригады в полном составе из Харьковской области

Он добавил, что в Мариуполь прибыли три батальона из националистического подразделения «Азов».

Все эти приготовления говорят о подготовке крупномасштабного наступления, считает Басурин.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января. Обе стороны обвиняют друг друга в артобстрелах и попытках наступления на линии соприкосновения, что противоречит Минским соглашениям.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

ДНР: Украинские силовики готовят наступление на донецком направлении

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о переброске сил в Донбасс

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