Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужно

Депутат Верховной рады Надежда Савченко готова стать президентом Украины, если это будет нужно.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

«Не хочу быть президентом, но могу, буду, если надо. Но чтобы это было таким большим желанием... Это трудно, это очень большая ответственность», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что ее общественное движение «Руна» может пойти на следующие парламентские выборы.

Ранее Савченко была исключена из парламентской партии «Батькивщина». На Украине ее подвергают критике за попытку наладить диалог с ополченцами из ЛНР и ДНР.

Сама же Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа.

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