Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужно

Депутат Верховной рады Надежда Савченко не исключила, что ее движение пойдет на парламентские выборы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Депутат Верховной рады Надежда Савченко готова стать президентом Украины, если это будет нужно.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

«Не хочу быть президентом, но могу, буду, если надо. Но чтобы это было таким большим желанием... Это трудно, это очень большая ответственность», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что ее общественное движение «Руна» может пойти на следующие парламентские выборы.

Ранее Савченко была исключена из парламентской партии «Батькивщина». На Украине ее подвергают критике за попытку наладить диалог с ополченцами из ЛНР и ДНР.

Сама же Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко врагом народа.

Читайте также: Савченко назвала глупостью утверждения, что она завербована ФСБ РФ

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужно

Савченко: могу стать президентом Украины, если будет нужноДепутат Верховной рады Надежда Савченко не исключила, что ее движение пойдет на парламентские выборы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке