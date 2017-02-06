Трамп назвал Иран террористическим государством номер один

Президент США Дональд Трамп назвал Иран основным террористическим государством, которое не уважает Вашингтон, однако против него не планируется применять военную силу.

Трамп заявил, что США будут действовать в отношении Ирана с позиции санкций и уже делают это. При этом президент США подчеркнул, что не будет в духе действий администрации Барака Обамы постоянно предупреждать о своих действиях, называя дату, время и место переброски американских войск, передает РИА «Новости».

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал Трамп Fox News.

Ранее министр обороны США Джэймс Мэттис назвал Иран главным спонсором терроризма.

В пятницу, 3 февраля, Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана на 13 человек и 12 различных организаций. Ограничения были введены в связи с иранской программой разработки баллистических ракет и деятельностью корпуса «стражей исламской революции».

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