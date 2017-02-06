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Компании США попросят Трампа отменить иммиграционного указ

Ожидается, что письмо подпишут Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft и Yahoo

Компании США попросят американского президента Дональда Трампа отменить иммиграционный указ.

Об этом сообщило агентство Рейтер.

«Мы обеспокоены... что Ваш последний исполнительный указ скажется на многих обладателей виз, которые упорно работают здесь и вносят вклад в успехи нашей страны... возможность роста наших компаний и создание рабочих мест зависит от вклада иммигрантов любого происхождения», – цитирует «РИА Новости» проект письма.

Подписать его намерены такие компании, как Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft и Yahoo.

Напомним, что министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа, в связи с решением верховного суда Сиэтла.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Компании США попросят Трампа отменить иммиграционного указ

Ожидается, что письмо подпишут Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft и Yahoo

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