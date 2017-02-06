Администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности разорвать военный и дипломатический союз РФ и Ирана.

Об этом заявила газета Уолл-стрит джорнэл со ссылкой на источники в Белом доме и ряде стран Европы и Ближнего Востока.

«Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность», - цитирует ТАСС сообщение источника.

По мнению должностных лиц администрации президента США, это поможет положить конец конфликту в Сирии и сосредоточится на борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Так же источники дали понять, что в Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России, но и не рассматривают ее в качестве угрозы.

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