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Администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном

В Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России

Фото: РИА Новсти/Наталья Селиверстова

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможности разорвать военный и дипломатический союз РФ и Ирана.

Об этом заявила газета Уолл-стрит джорнэл со ссылкой на источники в Белом доме и ряде стран Европы и Ближнего Востока.

«Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то мы стремимся изучить такую возможность», - цитирует ТАСС сообщение источника.

По мнению должностных лиц администрации президента США, это поможет положить конец конфликту в Сирии и сосредоточится на борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Так же источники дали понять, что в Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России, но и не рассматривают ее в качестве угрозы.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном

Администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и ИраномВ Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России

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