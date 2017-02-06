Трамп рассказал о не покидающем его ощущении сюрреализма

Президент США Дональд Трамп рассказал, что с первого дня работы на посту главы государства его не покидает ощущение сюрреализма, одно при этом у него есть и осознание того, как много впереди предстоит работы.

В эфире Fox News на просьбу поделиться своими первыми ощущениями после инаугурации Трамп заметил, что был изумлен во время своего первого визита в Белый дом в новом качестве, передает РИА «Новости».

«В определенном смысле слова это оставляет ощущение сюрреалистичности», — заметил он.

При этом, по словам Трампа, нужно преодолевать это ощущение, так как впереди много работы, которая должна быть сделана.

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