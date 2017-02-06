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В Кремле прокомментировали заявление об отставке пермского губернатора

Ранее Виктор Басаргин сообщил о досрочном прекращении своих полномочий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, примет ли президент отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, заявил: «Проинформируем, когда будет соответствующее решение», передает «РИА Новости».

Пресс-служба главы региона, в свою очередь, сообщила, что Басаргин принял решение не идти на новый срок.

Ранее стало известно, что Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал он.

По словам Басаргина, кандидат, выдвинутый президентом России в губернаторы края, должен адаптироваться к местным условиям, «найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона».

Ранее в СМИ сообщалось, что отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни, в их числе и отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Кремле прокомментировали заявление об отставке пермского губернатора

Ранее Виктор Басаргин сообщил о досрочном прекращении своих полномочий

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