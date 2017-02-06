Губернатор Пермского края заявил о досрочном прекращении полномочий

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Басаргина, кандидат, выдвинутый президентом России в губернаторы края, должен адаптироваться к местным условиям, «найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона»

Ранее в СМИ сообщили о возможной скорой отставке нескольких глав российских регионов. В качестве кандидатов в отставку назвали глав Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.