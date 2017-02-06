Регионы помогут росту экономики

Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который в ближайшее время представит свою «Стратегию роста» президенту, предлагает сделать ставку на конкретные кластеры в определенных регионах. Планируется создать шесть новых территориально-отраслевых кластеров, развитие которых обеспечит экономический толчок.

Эксперты продолжают обсуждать подходы к изменению характера экономики России. Предложения по ускорению темпов роста ВВП выше среднемирового значения (3%) сейчас собирает Минэкономразвития. Задачу расти лучше мировой экономики перед правительством в конце прошлого года поставил президент Владимир Путин. Пока больше всего голосов набирает смена сырьевого характера экономики на модель инвестиционного роста.

Одним из способов добиться требуемых темпов является привлечение инвесторов в регионы. Шесть предлагаемых Столыпинским клубом кластеров — это переработка природного газа в минеральные удобрения в районах портов Балтики, Черного моря и Дальнего Востока, кластер медицинского оборудования в Санкт-Петербурге, фармацевтический — в Калуге, по глубокой переработке леса — в Забайкальском крае и Иркутской области, по станкостроению и приборостроению — в Новосибирске и Башкортостане, по производству мяса — в Калмыкии.

Ядром кластеров должны стать предприятия крупнейших государственных компаний, естественных и сырьевых монополий, вокруг которых возможно создание цепочки смежных производственных малых и средних предприятий.

Территориальным блоком «Стратегии роста» предлагается сменить парадигму региональной политики. По убеждению экспертов клуба, сейчас все блага сосредоточены в нескольких крупнейших городах, откуда они распределяются в моногорода и депрессивные регионы. Если сместить акцент на «середнячков», то за их счет можно добиться прорыва.

— Города-миллионники исчерпали ресурс роста, а в моногородах его перспективы сомнительны. Нужно сместить фокус внимания на более скромные областные и районные центры, — рассказала директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович.

По ее словам, необходимо развивать сельскохозяйственную кооперацию, строить в основных городских центрах кооперативные центры хранения и оптово-розничной реализации продукции АПК, использовать промышленные парки для производства «простых вещей» около крупных городов.

Идея Столыпинского клуба заслуживает внимания, но ее авторам придется найти способ органично вписать ее в систему уже существующих территорий опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами, считает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. Сейчас в России около 30 ТОР и особых экономических зон, а также около 400 индустриальных парков. Эксперт предлагает сосредоточиться на создании технологий.

— У нас есть страна, которая специализируется на производстве средств производства, — это Германия, — напомнил Александр Дерюгин. — Невозможно начинать строить что бы то ни было, если у нас нет технологий. Сначала мы должны их разработать, то есть двигать фундаментальную науку, потом технологии, потом кластеры.

Региональные проекты развития вносят вклад в ВВП страны в зависимости от доли субъекта в экономике, пояснила ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова. Таким образом, наибольший вклад в экономику технически вносят проекты, реализуемые в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тюменской области.

— Эти проекты очень важны: они помогают привлекать больше инвесторов, способствуют социально-экономическому развитию регионов, — отметила Анастасия Соснова.

Драйвером роста экономики кластеры пока не стали, констатирует руководитель проектов SBS Consulting Илья Зашляпин.

— В ситуации, когда продукция всей обрабатывающей промышленности в России составляет порядка 14% ВВП, даже десятипроцентный рост добавленной стоимости в промышленности составит менее 1,5% экономического роста в целом, — пояснил он.

Эксперты Столыпинского клуба также считают необходимым сместить акценты в налоговой политике. По их замыслу, доля сборов, остающихся в региональных и муниципальных бюджетах, должна быть увеличена для мотивации территорий к улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Александр Дерюгин дополняет эту мысль предложением найти способ мотивировать губернаторов создавать условия для развития продвинутых производств.