Эффективность губернаторов могут переоценить

Фонд «Петербургская политика» (ФПП) и Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовали данные за январь этого года: согласно рейтингу социально-политической устойчивости регионов (ФПП) в лидерах субъектов с максимальной устойчивостью — Татарстан. В аутсайдерах — Дагестан. В рейтинге влияния глав субъектов (АПЭК) на первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, на последнем — глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. В то же время, по информации «Известий», управление внутренней политики администрации президента (АП) уже разработало свою методику оценки регионов. Ее основные параметры — динамика развития экономики субъекта, оценка избирателей (электоральный рейтинг), а также доверие федерального центра — отсутствие претензий коррупционного характера.



Влияние губернаторов

Лидером роста, согласно рейтингу влияния глав субъектов (АПЭК), в январе стал глава Брянской области Александр Богомаз (вырос на 16 пунктов). В позиции аутсайдера — руководитель Приморского края Владимир Миклушевский (понижение на 18 пунктов).

Напомним, что экспертный опрос проводится методом закрытого анкетирования. В январе в нем приняли участие 26 экспертов. Среди них — ведущие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и представители СМИ.



Впервые в рейтинг попал и.о. главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов (61-е место). Лидер роста (раздел «сильное влияние») — глава Брянской области Александр Богомаз, переместившийся с 45-го на 29-е место. За ним следует глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, он поднялся с 61-го на 46-е место. Третьим «подросшим» главой субъекта стал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий — 44-е место. Глава Тамбовской области Александр Никитин — на 54-й позиции, рост в 10 пунктов показал и глава Курганской области Алексей Кокорин (70-е место).

Среди сдавших свои позиции губернаторов — глава Приморского края Владимир Миклушевский (с 59-го на 77-е место), губернатор Рязанской области Олег Ковалев — с 66-го места на 82-е (минус 16 пунктов) и глава Мурманской области Марина Ковтун — с 63-го на 76-е место (минус 13 пунктов).

В январе, на фоне снижения политической активности, одной из главных тем региональной политики оставалась подготовка к губернаторским выборам, говорит автор рейтинга Дмитрий Орлов. Многие события, в том числе федерального уровня, воспринимаются как сигналы о политическом будущем действующих глав регионов.



Социально-политическая устойчивость регионов



В лидерах рейтинга фонда «Петербургская политика» (максимальная устойчивость более 8 баллов) — Татарстан (8,3), Калужская область (8,3) и Чукотский автономный округ (8,3). К субъектам со слабой устойчивостью (менее 5 баллов) эксперты отнесли Карелию (3,6 балла), Северную Осетию (2,6) и Дагестан (2,3).

Наибольший рост зафиксирован у Республики Адыгея (плюс 0,3 балла по сравнению с декабрем), что позволило ей перейти из группы субъектов РФ со средней устойчивостью в категорию регионов с высокой устойчивостью (от 7 до 7,9 балла). Как пояснил «Известиям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, укрепление позиций региона связано прежде всего с назначением и.о. главы республики Марата Кумпилова. В январе он был представлен в качестве преемника президенту РФ Владимиру Путину прежним главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Ранее Кумпилов возглавлял Госсовет республики.

— Все-таки появилась определенность. При том, что обычно смена главы региона — это ощутимый стресс, но в данном случае была продемонстрирована преемственность: хотя он и не сохранил пост по окончании предыдущего срока полномочий, республику возглавил родственник и земляк Аслана Тхакушинова, много лет проработавший в его команде, — отметил он.

В регионах с наибольшей динамикой падения намечается либо смена губернатора, либо это результат негативного информационного фона, отмечает Виноградов. Так, например, в лидерах падения Оренбург, Воронеж и Астрахань (все — минус 0,2).

— К началу февраля возникли предпосылки для пакетных решений по десяти губернаторам, полномочия которых заканчиваются в 2017 году, — напоминает Виноградов.



В их число вошли томский губернатор Сергей Жвачкин (срок полномочий заканчивается 17 марта), саратовский — Валерий Радаев (5 апреля), глава Пермского края Виктор Басаргин (5 мая), глава Бурятии Вячеслав Наговицин (12 мая), руководитель Мордовии Владимир Волков (14 мая), губернатор Карелии Александр Худилайнен (24 мая), а также губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев (29 мая) и Рязанской — Олег Ковалев (19 октября), белгородский глава Евгений Савченко (20 октября) и губернатор Новгородской области Сергей Митин (20 октября).



— Можно ожидать, что основной пакет решений будет принят не позднее февраля-марта. При этом во многих регионах маловероятны компромиссные решения по адыгейскому сценарию. На сегодняшний день распространены ожидания замены как минимум половины из этой группы губернаторов, — утверждает эксперт.



По новым критериям

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов полагает, что экспертные рейтинги постепенно перестанут быть базовым источником информации для анализа ситуации в регионах, которую использует в своей работе управление внутренней политики администрации президента.



— Для оценки деятельности субъектов у АП будет своя система мониторинга, — говорит Добромелов. — При прежнем кураторе внутриполитического блока Кремля (экс-первый замглавы АП Вячеслав Володин. — «Известия») рейтинги политических институтов были своего рода показателями для самих губернаторов, они должны были стимулировать их к «работе над ошибками». Теперь систему мониторинга ждет серьезная трансформация, — говорит он.



По информации «Известий», управление внутренней политики АП уже разработало свою методику оценки регионов. Ее основные параметры — динамика развития экономики субъекта, оценка людей (электоральный рейтинг), а также доверие федерального центра — отсутствие претензий коррупционного характера.

Напомним, что за региональные кампании по выборам губернаторов отвечает замначальника УВП АП Александр Харичев. В ближайшее время новым сотрудником, который займется мониторингом экономического развития регионов, может стать давняя соратница первого замглавы АП Сергея Кириенко Ольга Аллилуева. Об этом ранее сообщал РБК и подтвердил «Известиям» собеседник в АП.

