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Политологи прогнозируют обновление губернаторского корпуса

Главными политическими трендами наступившего года станут начало кампании по выборам президента, смена глав регионов и отношения с США

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

В 2017 году эксперты в качестве основной политической темы называют кампанию по выборам президента России и прогнозируют активную смену глав регионов. Как полагают политологи, внешняя повестка во многом будет зависеть от результатов встреч и переговоров российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Конкретных предложений по решению экономических проблем ожидают от зампредседателя Экономического совета при президенте Алексея Кудрина, который по поручению главы государства должен представить соответствующую программу в мае этого года.

Повод договориться

В новом году, говорит директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, предстоит переосмыслить итоги Октябрьской революции 1917 года. Дата столетнего юбилея — повод найти общественный консенсус.

— Эта условная градация на красных и белых, на правых и виноватых наконец должна уйти из нашей жизни. Все виноваты в том, что как 100 лет назад, так и 25 разрушали свое государство действием или бездействием. Государство нужно менять, но для этого не надо его разрушать. В XX веке мы это сделали дважды, надо честно об этом сказать, всё обсудить и идти дальше, — полагает Алексей Мартынов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что дискуссия вокруг революции 1917 года должна иметь повестку не разрушения, а развития.

Консолидация общества

Одной из основных политических тем 2017 года станет начало президентской избирательной кампании, считают эксперты.

— Степень консолидации общества вокруг власти столь высока, что не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. Антироссийская кампания, запущенная уходящей администрацией Барака Обамы, возымела обратный эффект. Они хотели дискредитировать российского президента, заставить общество отказаться от него ради дешевых кредитов и других «печенек». А столкнулись с обратной реакцией русского характера — добились того, что рейтинги Владимира Путина бьют очередные рекорды, общество консолидируется вокруг него, — отметил Мартынов.

Основная интрига — в формате проведения выборов, этот вопрос рассматривается в управлении внутренней политики администрации президента (АП), рассказал Алексей Мартынов.

— Новый куратор внутриполитического блока, первый замглавы АП Сергей Кириенко ищет оптимальную форму этих выборов. Данная тема активно обсуждается в закрытом режиме, — пояснил политолог.

Среди кандидатов в президенты могут быть представители как парламентских партий, так и непарламентских объединений, полагают эксперты.

— В каком-то смысле всё равно, кто будет участвовать, помимо Владимира Путина, — считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. — Все понимают — и Зюганов, и Жириновский, и Навальный, — что с большим отрывом победит Владимир Путин. И не потому, что есть какая-то «административная машина», просто действующего президента поддерживают более 80% россиян.

Обновление губернаторского корпуса

Обновление в 2017 году ждет губернаторский корпус, полагают эксперты. Переназначения станут интенсивнее, считает Олег Матвейчев. Чтобы не было ощущения, что одни и те же губернаторы сидят на должности по несколько сроков.

— В следующем году ожидаются губернаторские выборы в 15–20 регионах, а также выборы 6–7 областных дум, — отметил политолог Андрей Колядин.

Переход экс-первого замглавы АП Вячеслава Володина в Госдуму на пост спикера и назначение на должность куратора внутриполитического блока Кремля Сергея Кириенко должны позитивно сказаться на предстоящих выборных кампаниях, полагают эксперты.

Администрация президента может принять активное участие в подготовке тех или иных кадровых решений в субъектах РФ, считает Константин Калачев.  Есть линия преемственности, однако, по мнению эксперта, новый состав АП может внести в региональные процессы свои коррективы.

Кадровые изменения в 2017 году могут ждать и саму администрацию президента, реформа которой еще не закончена, полагает Алексей Мартынов.

— Претензии в 2017 году могут предъявляться как к региональным властям, так и к правительству. Вполне вероятно, что в этом году правительство может уйти в отставку, но не по политическим, а по техническим причинам. Такое происходит нередко в преддверии президентских выборов. Региональные власти ждет обновление, связанное с антикоррупционными обстоятельствами. Губернаторский корпус будет ротироваться по критериям эффективности, — резюмирует директор Центра политической информации Алексей Мухин. 

Экономическое развитие

В 2017 году вновь развернутся дискуссии относительно путей экономического  развития России на ближайшие годы, полагает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он напомнил, что в мае зампредседателя Экономического совета при президенте, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин должен представить согласованную с правительством программу экономического развития страны.

— Парламент будет себя позиционировать иначе, чем в 2016 году, более интенсивно работать и проявлять свои интересы. А региональным элитам придется искать пути выживания в ситуациях, когда обязательств много, а возможностей мало, — прогнозирует Валерий Федоров.

— В этом году предстоит серьезно заниматься экономикой, — согласен с коллегой Константин Калачев. — Не случайно в своем послании Федеральному собранию президент говорил о том, что нужно провести дискуссию о перестройке налоговой системы. Она станет инструментом развития.

Встречи президентов

Внешнеполитическая повестка России в 2017 году в значительной степени будет зависеть от результата встреч и переговоров Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, считает Олег Матвейчев. Важно, какую позицию займут США в отношении России.

— Трамп — бизнесмен и просто так подарки делать не будет, что-то попросит взамен, а это вполне может оказаться чем-то, что для нас неприемлемо, — отметил политолог.

Взаимодействие глав двух государств может перерасти даже в дружбу, но вряд ли радикально изменит российско-американские отношения, предполагает Алексей Мухин. Администрацией прежнего президента США уже задан негативный тренд, и полностью преодолеть его в следующем году вряд ли удастся, считает эксперт.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Политологи прогнозируют обновление губернаторского корпуса

Политологи прогнозируют обновление губернаторского корпусаГлавными политическими трендами наступившего года станут начало кампании по выборам президента, смена глав регионов и отношения с США

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