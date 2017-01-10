Регионы теряют баллы из-за коррупции

Фонд «Петербургская политика» опубликовал результаты ежемесячного рейтинга социально-политической устойчивости регионов за декабрь. Лидерами падения стали Хакасия, Приморский край (по минус 0,4 балла) и Иркутская область (минус 0,3 балла). Небольшой рост продемонстрировали Мордовия и Воронежская область (по 0,2 балла). На позиции субъектов в декабре, по словам составителей рейтинга, повлияло массовое отравление настойкой «Боярышника» в Иркутске и громкие коррупционные дела в отношении местных чиновников в Хакасии и Приморском крае.



Лидеры роста и падения

В декабре самыми успешными регионами (максимальная устойчивость, более 8 баллов) стали Татарстан, Калужская и Пензенская области и Чукотский автономный округ. К субъектам со слабой устойчивостью (менее 5 баллов) эксперты отнесли Карелию (3,6 балла), Северную Осетию (2,5) и Дагестан (2,3).



Наибольший рост зафиксирован у Мордовии, Воронежской, Сахалинской и Тверской областей, а также Кабардино-Балкарии (по 0,2 балла по сравнению с рейтингом в ноябре). Наибольшее падение в рейтинге продемонстрировали Хакасия и Приморский край (оба региона — на 0,4 балла), а также Иркутская область и Адыгея (показатели снизились на 0,3 балла).



Закономерность или трагическая случайность



Одним из главных событий декабря, оказавших влияние на региональную повестку, стало массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске. В результате регион потерял сразу 0,3 балла в рейтинге, опустившись на средние позиции в категории субъектов со слабой устойчивостью.

По словам главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, это событие вызвало реакцию, в целом отвечающую устоявшимся моделям восприятия происходящих в регионах процессов. Вместе с тем стремительное распространение новостей и общефедеральный резонанс дела фактически блокировали возможность для экспертного анализа того, действительно ли иркутские события стали проявлением общего неблагоприятного тренда или речь идет о трагическом, но всё же единичном случае.

— Понятно, что это ситуация отчасти случайная: подобные отравления бывали и в советское время. Но здесь схожая история, как и с пожаром в пермском клубе «Хромая лошадь» (инцидент произошел в декабре 2009 года и вызвал широкий общественный резонанс и жесткую реакцию федеральных властей. — «Известия»). — Вроде событие происходит случайное, незакономерное, но оно делает более негативным поток новостей по региону и создает ощущение некой хаотичности, болезненной для общественного мнения как в Иркутской области, так и для страны в целом, — пояснил он «Известиям».

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что в Иркутской области общая политическая нестабильность сочетается с такими резонансными событиями, как массовое отравление.



— И слабые позиции губернаторов, в которых убеждается население, могут снижать социальный оптимизм, — отметил Ростислав Туровский.



Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, напротив, считает, что рейтинг дает достаточно условные маркеры с точки зрения реальной ситуации в регионе.

— Например, массовые отравления суррогатным алкоголем в Иркутске — негативный повод, который растиражировался в СМИ, и на основании этого эксперты говорят, что ситуация стала хуже. Хотя по большому счету она серьезно и не поменялась, потому что это разовый эпизод, который не обязательно в дальнейшем серьезно скажется на повестке, — уверен эксперт.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин позицию Иркутской области в рейтинге также связывает с медийной составляющей.

— Ажиотаж вокруг отравления суррогатным алкоголем носит характер информационной кампании. Подобное может произойти в любой области, в любом регионе — если взять на острие пера журналистов любое из несчастий, которые случаются повсеместно, — заявил он «Известиям».

Коррупционные скандалы

В Хакасии и Приморском крае (оба региона потеряли 0,4 балла) снижение обусловлено более традиционным фактором, говорит Михаил Виноградов. По его словам, на положение в рейтинге этих субъектов повлияло внимание к местным властям со стороны правоохранительных органов.

— В Хакасии был арестован руководитель администрации губернатора Владимир Бызов, отвечающий за внутреннюю политику, это снова актуализировало разговоры, что вокруг Зимина (Виктор Зимин — глава Хакасии. — «Известия») «сгущаются тучи». Что касается Приморского края, то еще летом казалось, что от губернатора Владимира Миклушевского удар был отведен при аресте его ключевого оппонента мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Однако сейчас наблюдается новая волна, в том числе вокруг фигуры Ильи Митькина — советника губернатора, играющего во многом значимую роль во внутриполитической конфигурации региона, — пояснил Михаил Виноградов.

По мнению Алексея Мухина, Приморский край и Хакасия потеряли баллы из-за серии коррупционных скандалов и снижающихся показателей социально-экономической активности.

— Это скорее результат эха «лоббистской войны» внутри региона между региональными элитными группами, которые делят активы либо влияние на власть и так далее, — полагает он.

А вот снижение позиций Адыгеи (минус 0,3 балла), по словам Михаила Виноградова, носит исключительно ситуативный характер.

— В Адыгее в отличие от других регионов это может быть реакцией на неопределенность — заканчивается срок полномочий у действующего главы региона Аслана Тхакушинова, и каких-то четких сигналов, остается он или нет, пока не прозвучало, — уточнил эксперт.

Своя позиция

В декабре в группе регионов с максимальной устойчивостью (выше 8 баллов) остались Татарстан (8,3), Калужская (8,3) и Пензенская (8,2) области, а также Чукотский автономный округ (8,2). По словам Михаила Виноградова, в декабре сильно не прибавил ни один из субъектов.

— Есть интрига вокруг того, вернется ли в категорию лидеров Кемеровская область, осенью ставшая объектом «атак» правоохранителей. Регион потерял в связи с этим пять десятых балла и перешел в категорию «регионы с высокой устойчивостью», — напомнил политолог.

Михаил Виноградов подчеркнул, что в отличие от декабрьских аутсайдеров — Владимира Миклушевского (Приморский край) и Виктора Зимина (Республика Хакасия) — Аман Тулеев продемонстрировал достаточно твердую позицию при защите своих сотрудников (в ноябре прошлого года по обвинению в вымогательстве были возбуждены уголовные дела против ряда высокопоставленных кемеровских чиновников). Такая позиция ряда региональных лидеров по отношению к федеральному центру не всегда приводит к негативным последствиям, уточнил эксперт.



​​​​​​​

