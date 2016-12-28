Карта кредитоспособности регионов России

Оценка способности субъектов федерации выполнять финансовые обязательства перед кредиторами — в инфографике «Известий»
Москва, Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг кредитоспособности российских регионов. Такие результаты исследования представило агентство «Эксперт РА». Также в первую пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область. Замыкают рейтинг республики Калмыкия и Мордовия, а также Кировская область.
При этом в целом государственный долг российских регионов с начала 2016 года снизился на 110,2 млрд рублей, об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате. Добиться такого результата, по мнению СП, удалось благодаря постепенному переходу от коммерческих кредитов к бюджетным. Однако президент России ранее отметил, что положение с долгами регионов остается серьезным.
Как аналитики оценивают кредитоспособность каждого субъекта федерации — в инфографике «Известий».
Читайте также:
Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года
Главам регионов пригрозили ответственностью после роста долгов за газ и электричество