Роспотребнадзор выступил за запрет скидок на алкоголь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скидочные акции на алкоголь должны быть запрещены, так как являются рекламой спиртных напитков.



«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова, передает «Федеральное агентство новостей».



Ранее стало известно, что в Госдуме подготовлен законопроект, запрещающий распространять скидки на горячительные напитки. Инициатором выступил депутат Владимир Сысоев, который уверен, что россияне чаще покупают алкоголь, если на него в магазине действует скидочная акция.

