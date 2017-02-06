Центр «Антистихия» МЧС готовится к паводку

Министерство по чрезвычайным ситуациям России начало подготовку в весеннему паводку. В Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошло селекторное совещание, где обсуждалось создание группировки спасателей, которым предстоит бороться с разливом рек.

В центре «Антистихия» МЧС России был подготовлен предварительный прогноз прохождения весеннего половодья в 2017 году. Неблагоприятное развитие обстановки прогнозируется на территории 20 субъектов федерации. В Сибирском федеральном округе спасатели должны быть готовы к любым неожиданностям в шести регионах – в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Алтайском крае и республике Алтай. В Приволжском федеральном округе к половодью отнесутся с особым вниманием в 11 субъектах – в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, а так же в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовских областях. На Урале сюрпризов от вешних вод ждут в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

– Возникновение заторов льда на реках, способных вызвать массовые подтопления населенных пунктов, прогнозируется на реках Лена, Лютога, Киреньга, Томь, Чусовая и Сухона, – заявил директор департамента гражданской защиты МЧС РФ Андрей Лутошкин. – При наихудшем развитии сценария в зоне возможного подтопления в целом по стране могут оказаться более шести тысяч населенных пунктов.

Сейчас работы по подготовке к весеннему половодью идут полным ходом.

– Уже сформирована группировка, в нее вошли более 704 тысяч человек, 160 тысяч единиц спецтехники, 510 самолетов и вертолетов. А также более 13 тысяч единиц плавсредств, – отметил Андрей Лутошкин.

По его словам, спасатели запасли более 200 тонн взрывчатки. В ходе паводка взрывные работы планируется провести на 232 участках рек – в местах, где ожидаются ледяные заторы. В период паводка будут активно использоваться системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций.

– Во время паводка будет осуществляться оперативный контроль более шести тысяч опасных районов, – уточнил Андрей Лутошкин. – Будет сделано более шести тысяч снимков из космоса.

Глава МЧС Владимир Пучков дал распоряжение усилить группировку в местах, где есть риски возникновения сложной обстановки при половодье.

– В южных регионах страны паводок может начаться в ближайшие дни, – заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. – Надо уточнить данные космического мониторинга, касающиеся паводка, и заблаговременно принять все необходимые меры. Важно, чтобы во время паводка четко работала вся социальная инфраструктура – к больным приезжала скорая помощь, люди вовремя получали пенсии, дети ходили в школы.