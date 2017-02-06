Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Центр «Антистихия» МЧС готовится к паводку

Спасатели предупредили, что весной в зоне подтопления могут оказаться шесть тысяч населенных пунктов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерство по чрезвычайным ситуациям России начало подготовку в весеннему паводку. В Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России прошло селекторное совещание, где обсуждалось создание группировки спасателей, которым предстоит бороться с разливом рек.

В центре «Антистихия» МЧС России был подготовлен предварительный прогноз прохождения весеннего половодья в 2017 году. Неблагоприятное развитие обстановки прогнозируется на территории 20 субъектов федерации. В Сибирском федеральном округе спасатели должны быть готовы к любым неожиданностям в шести регионах – в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Алтайском крае и республике Алтай. В Приволжском федеральном округе к половодью отнесутся с особым вниманием в 11 субъектах – в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, а так же в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовских областях. На Урале сюрпризов от вешних вод ждут в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

– Возникновение заторов льда на реках, способных вызвать массовые подтопления населенных пунктов, прогнозируется на реках Лена, Лютога, Киреньга, Томь, Чусовая и Сухона, – заявил директор департамента гражданской защиты МЧС РФ Андрей Лутошкин. – При наихудшем развитии сценария в зоне возможного подтопления в целом по стране могут оказаться более шести тысяч населенных пунктов.

Сейчас работы по подготовке к весеннему половодью идут полным ходом.

– Уже сформирована группировка, в нее вошли более 704 тысяч человек, 160 тысяч единиц спецтехники, 510 самолетов и вертолетов. А также более 13 тысяч единиц плавсредств, – отметил Андрей Лутошкин.

По его словам, спасатели запасли более 200 тонн взрывчатки. В ходе паводка взрывные работы планируется провести на 232 участках рек – в местах, где ожидаются ледяные заторы. В период паводка будут активно использоваться системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций.

– Во время паводка будет осуществляться оперативный контроль более шести тысяч опасных районов, – уточнил Андрей Лутошкин. – Будет сделано более шести тысяч снимков из космоса.

Глава МЧС Владимир Пучков дал распоряжение усилить группировку в местах, где есть риски возникновения сложной обстановки при половодье.

– В южных регионах страны паводок может начаться в ближайшие дни, – заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. – Надо уточнить данные космического мониторинга, касающиеся паводка, и заблаговременно принять все необходимые меры. Важно, чтобы во время паводка четко работала вся социальная инфраструктура – к больным приезжала скорая помощь, люди вовремя получали пенсии, дети ходили в школы.

Читайте также:

В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей

Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СК РФ

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Центр «Антистихия» МЧС готовится к паводку

Центр «Антистихия» МЧС готовится к паводкуСпасатели предупредили, что весной в зоне подтопления могут оказаться шесть тысяч населенных пунктов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке