Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Кремль ждет извинений от назвавшего Путина «убийцей» журналиста

Москва считает высказывания корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными

Кремль считает недопустимыми и оскорбительными слова журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина и рассчитывает получить извинения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист телеканала, помимо прочего, назвал Путина «убийцей».

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал Песков.

Напомним, в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту, журналист напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Путина.

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — парировал Трамп. Он подчеркнул также, что США «лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Читайте также:

Трамп ответил журналисту Fox News на обвинения в адрес России

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Кремль ждет извинений от назвавшего Путина «убийцей» журналиста

Москва считает высказывания корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке