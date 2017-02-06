Кремль ждет извинений от назвавшего Путина «убийцей» журналиста

Кремль считает недопустимыми и оскорбительными слова журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина и рассчитывает получить извинения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист телеканала, помимо прочего, назвал Путина «убийцей».

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал Песков.

Напомним, в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту, журналист напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Путина.

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — парировал Трамп. Он подчеркнул также, что США «лучше ладить с Россией, чем наоборот».