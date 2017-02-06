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Георгия Тараторкина проводили в последний путь аплодисментами

Проститься с актером пришли сотни людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сотни людей пришли проститься с народным артистом России Георгием Тараторкиным в Театр имени Моссовета в Москве. С театральной сцены друзья, коллеги и поклонники проводили актера продолжительными аплодисментами, цветами и десятком траурных венков от коллег и официальных лиц.

По словам главы Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, это невосполнимая утрата для всей театральной России. «Это был камертон честности, порядочности и благородства», — цитирует Калягина ТАСС.

Гендиректор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина отметила, что Тараторкин был другом, какого уже не будет, а не просто коллегой, сообщает ОТР.

На счету Георгия Тараторкина десятки фильмов. Его Раскольников в «Преступлении и наказании» до сих пор считается лучшим в мировом кинематографе. Среди его известных работ также «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Открытая книга», «Дела сердечные», «Сирано де Бержерак».

В театре имени Моссовета Тараторкин играл Раскольникова в «Петербургских сновидениях» по Достоевскому, Каренина в «Живом трупе» Льва Толстого, адвоката Рольфа в пьесе Эбби Манна «Суд над судьями», которая была написана по материалам Нюрнбергского процесса.

Долгие годы Тараторкин являлся первым секретарем Союза театральных деятелей России и профессором ВГИКа. Артист был президентом премии «Золотая маска». Тараторкин удостоен Государственной премии России и правительственной премии.

Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни 4 февраля на 73-м году жизни.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Георгия Тараторкина проводили в последний путь аплодисментами

Георгия Тараторкина проводили в последний путь аплодисментамиПроститься с актером пришли сотни людей

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