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Актер Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народным артистом России начнется в Театре имени Моссовета в 11.00 в понедельник

Похороны народного артиста России Георгия Тараторкина, скончавшегося на 73-м году жизни, состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщили в Театре имени Моссовета, передает «РИА Новости».

Уточняется, что церемония прощания и гражданская панихида с Тараторкиным начнутся в Театре имени Моссовета в 11.00 в понедельник, 6 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Актер театра и кино Георгий Тараторкин ушел из жизни 4 февраля на 73-м году после продолжительной болезни.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Актер Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народным артистом России начнется в Театре имени Моссовета в 11.00 в понедельник

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