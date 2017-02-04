Актер Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста России Георгия Тараторкина, скончавшегося на 73-м году жизни, состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщили в Театре имени Моссовета, передает «РИА Новости».

Уточняется, что церемония прощания и гражданская панихида с Тараторкиным начнутся в Театре имени Моссовета в 11.00 в понедельник, 6 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Актер театра и кино Георгий Тараторкин ушел из жизни 4 февраля на 73-м году после продолжительной болезни.

