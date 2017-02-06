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Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию

Предприятие «Серволюкс-Агро» неоднократно нарушало микробиологические показатели экспортируемой в РФ продукции

Белоруссия по собственной инициативе ограничила поставки мясной продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс» в Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам Мелано, временные ограничения введены департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс» с 3 февраля 2017 года. Также приостановлена ветеринарная сертификация на продукцию, которая предназначена для экспорта в Российскую Федерацию и производится названным выше предприятием.

Пресс-секретарь Россельхознадзора отметила, что ограничения, введенные белорусским регулятором, стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной «Серволюкс-Агро», поступающей на территорию Российской Федерации, передает агентство «Прайм».

Филиал «Серволюкс-Агро» был открыт в октябре 2006 года на базе РУП «Могилевская бройлерная птицефабрика». Предприятие занимается производством мяса птицы.

Напомним, 4 февраля Россельхознадзор заявил, что введет запрет на ввоз мяса птицы и инкубационного яйца из стран Европы, в которых был зафиксирован высокопатогенный птичий грипп.

Случаи заболевания были зафиксированы в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Россельхознадзор обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить странам ЕС, в которых были выявлены случаи птичьего гриппа, в течение недели предоставить отчет об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро, для того чтобы поставки птицеводческой продукции шли из благополучных территорий.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Белоруссия ограничила ввоз мясной продукции в Россию

Предприятие «Серволюкс-Агро» неоднократно нарушало микробиологические показатели экспортируемой в РФ продукции

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