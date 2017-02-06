Хабаровские гиды предлагают туристам экскурсии на космодром Восточный

В Хабаровске появились объявления об экскурсиях для туристов по космодрому Восточный. Тур стоит около 7 тыс. рублей, не считая путь до Благовещенска. Как передает ИА «Амур.инфо», на самом деле администрация космодрома не впускает на территорию посторонних. Для граждан доступен лишь город Циолковский. А на Восточный можно посмотреть издалека.



Часто предприниматели обещают клиентам посещение центра управления полетами, железнодорожного вокзала, предназначенного для обслуживания космодрома и т.д. На самом деле совершить прогулку по Восточному невозможно. В открытом доступе находится лишь ближайший к нему новый город Циолковский.



Сам космодром можно разглядеть со смотровой площадки, созданной специально для туристов, рассказала DVhab.ru Татьяна Деркач, директор одной из туристических фирм Хабаровска.

