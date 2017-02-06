Мосгорсуд признал законным продление ареста мэру Переславля-Залесского

Мосгорсуд признал законным продление до 16 апреля срока содержания под стражей мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств госкорпорации «Роснано».



Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, настаивавших на освобождении подзащитного.



Напомним, 16 ноября против мэра города Переславля-Залесского (Ярославская область) Дениса Кoшурникова, а также учредителя и гендиректора компании «НТ-фарма» Рустама Атaуллaxaнoвa и Евгения Султанова возбудили уголовное дело о растрате 1 млрд рублей, инвестированных «Роснано» в строительство фармацевтического завода.



Запуск производства планировался к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили.



По версии СК РФ, работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществляются, а деньги, полученные от «Роснано», были растрачены.

Как пояснили следователи, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащей Кошурникову компании «Протэкт» земельный участок.



В связи с этим в мэрии Переславля-Залесского прошли обыски. Также следователи провели проверку в офисе «Роснано» в Москве.

