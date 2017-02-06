Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

За сутки под обстрелами ВСУ погибло двое ополченцев ДНР

Территория республики была обстреляна более 1,2 тыс. раз

Военнослужащие украинской армии за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) 1229 раз. Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра 435 раз, БМП — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 569 раз», — цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

Он уточнил, что своими целями ВСУ выбирали преимущественно жилые районы в 18 населенных пунктах.

Басурин отметил, что за сутки погибли два ополченца. Один из военных был убит огнем украинского снайпера при сопровождении ремонтных бригад в районе Донецкой фильтровальной станции.

Читайте также:

ДНР: украинские силовики готовят наступление на донецком направлении

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

За сутки под обстрелами ВСУ погибло двое ополченцев ДНР

Территория республики была обстреляна более 1,2 тыс. раз

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке