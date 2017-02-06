За сутки под обстрелами ВСУ погибло двое ополченцев ДНР

Военнослужащие украинской армии за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) 1229 раз. Об этом заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра 435 раз, БМП — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 569 раз», — цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».



Он уточнил, что своими целями ВСУ выбирали преимущественно жилые районы в 18 населенных пунктах.



Басурин отметил, что за сутки погибли два ополченца. Один из военных был убит огнем украинского снайпера при сопровождении ремонтных бригад в районе Донецкой фильтровальной станции.