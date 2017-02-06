Инфляция в России за январь составила 0,6%

Инфляция в России в январе 2017 года составила 0,6%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, непродовольственные — на 0,5%.

В годовом исчислении инфляция в РФ составила 5%, в том числе на продовольственные товары — 4,2%, на непродовольственные — 6,3%.

Как отмечают в Росстате, в девяти регионах России цены на товары и услуги выросли в январе более чем на 0,9%, в том числе в Севастополе – на 2% и Калининградской области – на 1,4%.

В Москве уровень инфляции за январь достиг 0,8%, в Санкт-Петербурге – 1,3%.