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Инфляция в России за январь составила 0,6%

Цены на продовольственные товары выросли на 0,9%

Инфляция в России в январе 2017 года составила 0,6%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, непродовольственные — на 0,5%.

В годовом исчислении инфляция в РФ составила 5%, в том числе на продовольственные товары — 4,2%, на непродовольственные — 6,3%.

Как отмечают в Росстате, в девяти регионах России цены на товары и услуги выросли в январе более чем на 0,9%, в том числе в Севастополе – на 2% и Калининградской области – на 1,4%.

В Москве уровень инфляции за январь достиг 0,8%, в Санкт-Петербурге – 1,3%.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Инфляция в России за январь составила 0,6%

Цены на продовольственные товары выросли на 0,9%

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