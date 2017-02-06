Блогер Лапшин обжаловал в ВС Белоруссии решение о выдаче Азербайджану

Верховный суд (ВС) Республики Беларусь рассмотрит дело об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина 7 февраля.



«Завтра на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным», — цитирует пресс-секретаря ВС республики Юлию Ляскову агентство ТАСС.



Ранее адвокаты блогера подали в ВС республики жалобу на решение Генеральной прокуратуры о его выдаче.



16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин, который имеет гражданство РФ и Израиля, был задержан на территории Республики Беларусь по требованию Азербайджана, из-за того что он посетил Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) без согласования с Баку.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что решение о передаче блогера является абсолютно законным.



«У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина», — сказал белорусский президент на пресс-конференции 3 февраля.



По его мнению, «Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о его судьбе».



В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана.

«Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», — указывал Лавров.

