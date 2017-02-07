Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США рискуют остаться без посла в Евросоюзе

Лидеры основных политических партий в Европарламенте выступили против назначения Теда Мэллока на пост посла США в ЕС

Фото: Getty Images/Michele Tantussi

Основные политические партии Европарламента (ЕП) пытаются заблокировать кандидатуру Теда Мэллока на пост посла США в ЕС. Этот человек враждебно настроен к Европейскому союзу, говорится в докладе евродепутатов, подготовленном для внеочередного пленарного заседания фракций ЕП (есть в распоряжении «Известий»). Вероятность того, что Мэллока не согласуют, велика.

Кандидатура американского бизнесмена Теда Мэллока на должность посла в ЕС еще даже официально не внесена, а консервативные, социалистические и либеральные партии Европарламента уже выступили против. Они даже написали прошение в Европейскую комиссию (ЕК), в котором требуют учесть их мнение.

Евродепутаты подготовили специальный доклад для рассмотрения на внеочередном пленарном заседании фракций ЕП. В нем среди прочих поднимался и вопрос о возможной кандидатуре посла США в Евросоюзе. Согласно документу, члены второго по численности парламентского объединения «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» считают кандидатуру Теда Мэллока неприемлемой.

«Группа социалистов и демократов требует проведения дискуссии на следующей пленарной сессии в Страсбурге по кандидатуре Теда Мэллока и призывает Совет иностранных дел ЕС провести срочное совещание по вопросам трансатлантического сотрудничества. Кроме того, ЕС должен принять во внимание наше несогласие с кандидатурой Теда Мэллока в качестве будущего посла США. Его заявления о ЕС лишены смысла», — говорится в докладе, предоставленном «Известиям».

Члены третьей по численности фракции «Европейских консерваторов и реформистов» также скептически настроены к Теду Мэллоку.

«Мы глубоко убеждены, что лица, стремящиеся подорвать единство ЕС, не могут назначаться в качестве официального представителя в Евросоюзе и должны быть объявлены персоной нон грата», — говорится в отчете фракции.

Тед Мэллок ранее занимал руководящие должности в комитете сената по международным делам, Государственном департаменте США, работал в ООН, а также консультировал Дональда Трампа в ходе его президентской кампании. Как отмечают американские эксперты и СМИ, Мэтлок — один из самых компетентных кандидатов на пост посла США в ЕС.

В одном из недавних интервью Тед Мэллок сообщил, что он — сторонник выхода Великобритании из состава ЕС, не видит смысла в существовании данной организации и предсказывает крах европейской валюты.

— Во время своей дипломатической карьеры я содействовал распаду СССР. Сейчас, на мой взгляд, настало время «укротить» еще одну организацию (ЕС. — «Известия»). К тому же Дональд Трамп настроен негативно по отношению к наднациональным организациям, — сказал тогда Тед Мэллок.

Член делегации Европарламента по отношениям с США Дженис Эткинсон считает, что высказывания Теда Мэллока относительно ЕС затрагивают все слабые стороны организации, и поэтому вызывают критику со стороны европарламентариев.

— ЕС намерен отказаться от кандидата, предложенного Дональдом Трампом в качестве посла, поскольку Тед Мэллок открыто критикует все методы и подходы Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента, — заявила «Известиям» Дженис Эткинсон.

Для назначения посла в ЕС необходимо получить аккредитацию в Брюсселе, одобрение Евросовета, ЕК, членов объединения, а также Европейской службы внешнеполитической деятельности. Учитывая отношение ряда европейских политиков к кандидатуре Теда Мэллока, перспективы его утверждения находятся под большим вопросом.

Читайте также:

Возможный посол США в ЕС прогнозирует развал еврозоны

В ЕС миграционную политику Трампа восприняли в штыки

Туск причислил действия администрации США к вызовам для ЕС

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

США рискуют остаться без посла в Евросоюзе

США рискуют остаться без посла в ЕвросоюзеЛидеры основных политических партий в Европарламенте выступили против назначения Теда Мэллока на пост посла США в ЕС

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке