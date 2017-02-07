США рискуют остаться без посла в Евросоюзе

Основные политические партии Европарламента (ЕП) пытаются заблокировать кандидатуру Теда Мэллока на пост посла США в ЕС. Этот человек враждебно настроен к Европейскому союзу, говорится в докладе евродепутатов, подготовленном для внеочередного пленарного заседания фракций ЕП (есть в распоряжении «Известий»). Вероятность того, что Мэллока не согласуют, велика.

Кандидатура американского бизнесмена Теда Мэллока на должность посла в ЕС еще даже официально не внесена, а консервативные, социалистические и либеральные партии Европарламента уже выступили против. Они даже написали прошение в Европейскую комиссию (ЕК), в котором требуют учесть их мнение.



Евродепутаты подготовили специальный доклад для рассмотрения на внеочередном пленарном заседании фракций ЕП. В нем среди прочих поднимался и вопрос о возможной кандидатуре посла США в Евросоюзе. Согласно документу, члены второго по численности парламентского объединения «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» считают кандидатуру Теда Мэллока неприемлемой.

«Группа социалистов и демократов требует проведения дискуссии на следующей пленарной сессии в Страсбурге по кандидатуре Теда Мэллока и призывает Совет иностранных дел ЕС провести срочное совещание по вопросам трансатлантического сотрудничества. Кроме того, ЕС должен принять во внимание наше несогласие с кандидатурой Теда Мэллока в качестве будущего посла США. Его заявления о ЕС лишены смысла», — говорится в докладе, предоставленном «Известиям».

Члены третьей по численности фракции «Европейских консерваторов и реформистов» также скептически настроены к Теду Мэллоку.

«Мы глубоко убеждены, что лица, стремящиеся подорвать единство ЕС, не могут назначаться в качестве официального представителя в Евросоюзе и должны быть объявлены персоной нон грата», — говорится в отчете фракции.

Тед Мэллок ранее занимал руководящие должности в комитете сената по международным делам, Государственном департаменте США, работал в ООН, а также консультировал Дональда Трампа в ходе его президентской кампании. Как отмечают американские эксперты и СМИ, Мэтлок — один из самых компетентных кандидатов на пост посла США в ЕС.

В одном из недавних интервью Тед Мэллок сообщил, что он — сторонник выхода Великобритании из состава ЕС, не видит смысла в существовании данной организации и предсказывает крах европейской валюты.

— Во время своей дипломатической карьеры я содействовал распаду СССР. Сейчас, на мой взгляд, настало время «укротить» еще одну организацию (ЕС. — «Известия»). К тому же Дональд Трамп настроен негативно по отношению к наднациональным организациям, — сказал тогда Тед Мэллок.

Член делегации Европарламента по отношениям с США Дженис Эткинсон считает, что высказывания Теда Мэллока относительно ЕС затрагивают все слабые стороны организации, и поэтому вызывают критику со стороны европарламентариев.

— ЕС намерен отказаться от кандидата, предложенного Дональдом Трампом в качестве посла, поскольку Тед Мэллок открыто критикует все методы и подходы Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента, — заявила «Известиям» Дженис Эткинсон.

Для назначения посла в ЕС необходимо получить аккредитацию в Брюсселе, одобрение Евросовета, ЕК, членов объединения, а также Европейской службы внешнеполитической деятельности. Учитывая отношение ряда европейских политиков к кандидатуре Теда Мэллока, перспективы его утверждения находятся под большим вопросом.