В ЕС миграционную политику Трампа восприняли в штыки

В Европейском союзе обеспокоены тем, какой курс взял ДональдТрамп в отношении беженцев. 2 февраля было созвано внеплановое заседание Европарламента, на котором все фракции обсудили свое видение миграционной политики 45-го президента США. Большинство депутатовсочли ее опасной и обещали разработать альтернативную модель. Но нашлись и силы, поддержавшиепозицию главы Белого дома по мигрантам. На фоне процесса, связанного свыходом Британии из ЕС, особенно обрадовались миграционным инициативам ДональдаТрампа евродепутаты от Соединенного Королевства.

В ходе заседания также обсуждались и те масштабные миграционные проблемы, с которыми столкнулись страны Европы за последние несколько лет. Стоит отметить, что в ЕС до сих пор не выработана единая точка зрения на решение этого вопроса.Более того, многие из стран союза выступают за закрытие внешних границ своих государств и за запрет миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Большинство в ЕС негативно отреагировали на последниезаявления главы Белого дома (Дональд Трамп своим указом приостановил прием беженцев с Ближнего Востока и ужесточил правила въезда в США для граждан семи мусульманских стран)и планируют дать ответ радикальной риторике американского лидера. По мнению немецкого представителя фракции Зеленых—ЕСА (Европейский свободный альянс) ФранцискиМарии«Ска» Келлер, Европа должна продемонстрироватьШтатам цивилизованный пример решения миграционной проблемы и ни в коем случае не уподобляться США.

— На наш взгляд, людям, столкнувшимся с бедой в странах Ближнего Востока и Северной Африки, должна предоставляться помощь и убежище. Указ Дональда Трампа действует против граждан мусульманских стран, против их религии, а этому, на мой взгляд, нет места в цивилизованном мире. Европейские страны —образец гуманности, свободы и гражданских прав, неужели мы сможем допустить подобное в Евросоюзе? Каждый член ЕС должен понимать это. Европа должна продемонстрировать альтернативную модель миграционной политики, —рассказала «Известиям» евродепутат.

Специальный доклад по проблеме мигрантов (предоставлен «Известиям»)подготовили «Прогрессивныйальянссоциалистов и демократов».

— Деятельность Дональда Трампа пугает весь цивилизованный мир. Буквально через неделю после своей инаугурации президент СШАпоставил под сомнение трансатлантические отношения и сумел расстроить диалог с мусульманским миром, Мексикой и Латинской Америкой. Наша фракция требует поднять этот вопрос на следующей пленарной сессии в Страсбурге, а также призывает Совет министров иностранных дел ЕС провести срочное совещание по вопросам трансатлантических отношений. Наша фракция выступает против назначения Теда Маллока в качестве возможного будущего посла США и просит ЕС принять это во внимание, —говорится в докладе фракции.

Умиграционной политики хозяина Овального кабинета есть свои сторонники в Европарламенте. Член крайне правой националистической фракции ЕПот Великобритании Дженис Эткинсон рассказала «Известиям», что фракция выступаетза поиск новых способов помощи беженцам, не рискуяпри этомбезопасностью своего народа. Однако ЕС не согласен с данными методами.

— Наша фракция выступает за безопасность нашей территории от огромного числа мигрантов, несущих угрозу гражданам Великобритании. Жизнь и свобода граждан нашей страны стоит в приоритете, тогда как партия Зеленых («Зеленые —ЕСА». —«Известия») против ограничения или закрытия границ государствот беженцев, нуждающихся в помощи и безопасности, а социалисты («Прогрессивный альянс социалистов и демократов». —«Известия») и вовсе не видят разницымежду беженцами и террористами. Они считают, что страны ЕС должны обеспечить каждого мигранта жилплощадью, рабочим местом и свободными условиями для жизни, в то времякак жизнь жителей наших стран будет находиться под вопросом. Они не понимают, какое количество женщин подвергается сексуальному насилию со стороны беженцев и как сильно вырос уровень терроризма в наших странах, —пояснила Дженис Эткинсон.

Британский политик убеждена, что ЕС следует бороться не с политикой Дональда Трампа, а непосредственно с проблемами, которые длительное время беспокоят европейские страны.

На заседании выступили и те, кто вообще считает, что риторика Дональда Трампа не касаетсяотношенийЕС и США. Немецкий представитель фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Бернд Кольмельотметил, что указ президента СШАо международной политике можно рассматривать лишь применительно к США, но не к Европейскому союзу.

— Указ о запрете миграции был принят Дональдом Трампом в целях обеспечения безопасности своей страны, он содержит некоторые недостатки, но выполнен в полном соответствии с законодательством США и в этом ключе не вызывает вопросов, —сказал «Известиям» Бернд Кольмель.

Как продемонстрировали результаты внепланового заседания в ЕП, большинство представителей Евросоюза видят в действиях 45-го президента США «опасность для всего европейского цивилизованного мира»и, несмотря на возможность выстраивания взаимовыгодных отношений, намерены с этим бороться. Впрочем, среди европарламентариев оказались и сторонники миграционных инициативхозяина Овального кабинета.

Напомним, что согласно указу, подписанному в январе 45-м президентом США, на 90 дней приостанавливается въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что указ Трампа противоречит принципу международной помощи беженцам, а председатель Еврокомиссии Дональд Туск и вовсе назвал курс американского лидера угрозой для Европы —наряду с Россией и Китаем.

Этот указ критически восприняли не только в Европе, но и в самих Штатах. Новая американская администрация потерпела уже второе поражение в судебной схватке. Апелляционный суд отказал Белому дому в требовании о немедленном возобновлении действия указа Трампа об ограничении миграции.Ранее нижестоящий суд приостановил действие запрета на въезд в США для граждан мусульманских стран, после чего минюст сразу же подал апелляцию. Спорможет дойти до Верховного суда.

Среди европейских политиков и партий намечается раскол в восприятии и оценке взятого Дональдом Трампом курса не только в отношении мигрантов, но и по более широкому спектру международных проблем. Впрочем, несмотря на критические заявления европейских лидеров, ЕС всёжепридется вырабатыватьсвою линию во взаимодействии сновой администрацией США. А разжигание потенциальных противоречий и обострение риторики —не самый верный способ сохранить взаимовыгодные отношения со своим главным союзником по ту сторону Атлантики.