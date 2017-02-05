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Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7 на Сицилии

Договоренность об этом достигнута во время телефонных переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7, который состоится в мае на Сицилии.

Об этом заявила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии в мае, а также сказал, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Джентилони на полях этого форума», – цитирует ТАСС официальное сообщение.

Кроме того, Трамп и Джентилони обсудили насущные вопросы европейской миграционной политики, ситуацию в Ливии и политику Италии.

Трамп еще раз подчеркнул вклад США в укрепление НАТО и важность распределения бремени при финансировании альянса.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7 на Сицилии

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите G7 на СицилииДоговоренность об этом достигнута во время телефонных переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони

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