Решетников: «Я оправдаю доверие президента»

Максим Решетников, назначенный врио губернатора Пермского края, заявил, что решение президента России демонстрирует доверие, но в то же время накладывает на него двойную ответственность.

Об этом бывший руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы заявил в своем обращении, опубликованном на сайте ведомства.

«Предложение президента Владимира Владимировича Путина занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края — это доверие и двойная ответственность. Это мой родной край, за который я переживаю», — подчеркивает Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что у Пермского края есть очень большой потенциал, но предстоит сделать много работы, чтобы возможности региона работали на благо его жителей. «Я это доверие оправдаю», — пообещал врио губернатора.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил об уходе в отставку. На его место временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил Максима Решетникова, который до этого возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы.