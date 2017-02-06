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ФАС поддерживает признание гомеопатии лженаукой

Ранее к такому выводу пришел Минздрав РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум комиссии Российской академии наук (РАН), который признает гомеопатию лженаукой.

На сайте ФАС сообщается, что ФАС выполнит рекомендации комиссии, после того как Минздрав внесет необходимые изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», исключив из состава лекарственных средств гомеопатические препараты, передает Лента.ру.

Действующая версия российского закона об обороте лекарств допускает распространение информации о положительном влиянии лекарств, в том числе и гомеопатии, на течение тех или иных болезней.

Изменения в нормативную базу нужны для того, чтобы ФАС могла сопротивляться рекламе гомеопатии, поясняет anrt.info.

«Академии и медицинские общества выступают за ограничение гомеопатии. Гомеопатия — это, по существу, психотерапия, она помогает в такой же мере, как святая вода. Лекарства эти чаще всего имеют силу плацебо, то есть пустышек», — заявил председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Евгений Александров.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ФАС поддерживает признание гомеопатии лженаукой

Ранее к такому выводу пришел Минздрав РФ

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